شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يقتنص نقطة ثمينة من أسوان بالتعادل 1 / 1 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا أسوان وسيراميكا بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر من عمر الدورى العام، وتقدم أسوان بهدف سجله محمود شبانة فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول قبل أن يتعادل محمد ابراهيم لسيراميكا فى الدقيقة 83.

بدأ أسوان المباراة بتشكيل يضم كل من عمر رضوان فى حراسة المرمى، ومحمد أسامة وأحمد صغيرى وأحمد الألفى وعمرو الحلوانى ومحمد جمال بيبو ومحمود شبانة ومحمد جمال بيبو وأحمد سالم صافى وسولمون منساه وإيمانويل ايجيبتور. فى المقابل، خاض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: خالد صبحى - عبد الله محمود - رجب بكار - وينفول كوبينا، خط الوسط: محمود نبيل - محمد ابراهيم - محمد تونى - محمد مسعد، خط الهجوم: شادى حسين - أحمد ياسر ريان.ويجلس على مقاعد البدلاء محمود شكرى - ضياء قنديل - عاشور الأدهم - صالح جمعة - وليد عبد المنعم - رجب عمران "ريجا" - ماكسويل - ميدو جابر - أحمد غنيم.

شهد الشوط الأول ضغطا ومحاولات من لاعبى سيراميكا لهز شباك أسوان، وألغى الحكم محمد عادل هدفا لفريق سيراميكا بداعى التسلل، بينما حاول أسوان الوصول لمرمى سيراميكا ولكن دون خطورة على الحارس عامر عامر قبل أن ينجح محمود شبانة فى هز الشباك مستغلا ضربة ركنية حولها برأسه فى مرمى عامر عامر.

وفى الشوط الثانى، لجأ أسوان للتأمين الدفاعى بينما كثف سيراميكا هجومه للتعويض وأهدر أكثر من فرصة قبل أن ينجح محمد ابراهيم فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 83 من تسديدة اصطدمت بأحد مدافعى أسوان لتغير مسارها وتسكن شباك عمر رضوان.

بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده إلى 10 نقاط بينما رفع سيراميكا رصيده إلى 15 نقطة.