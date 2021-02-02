شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي الاهلي للمرة الثانية في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة المسحة التى أجراها فريق الأهلي خلال الساعات الماضية سلبية ليكون جميع لاعبي الاهلي بدون فيروس كورونا فيما سيخضع الفريق لمسحة جديدة غداً ،الأربعاء، والتى ستكون الأخيرة قبل مواجهة الدحيل القطري بعد غد ، الخميس، في إنطلاقة موشار الاهلي بمونديال الأندية.

من ناحية أخرى ، تلقى النادي الأهلي خطاباً من الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أكد فيه الأخير تخفيض مكافأة التأهل لكأس العالم للأندية من 2.5 مليون دولار إلى مليون دولار بسبب الظروف التى تُقام فيها النسخة الحالية من البطولة بقطر على خلفية “جائحة” كورونا التى تسببت في خسائر مالية بملايين الدولارات للجميع في الشارع الرياضي وخارج الوسط الرياضي.

“فيفا” كان قد قرر حصول كل نادً يُشارك في البطولة العالمية على مليوني و500 ألف دولار قبل ن يتم تخفيض إلى مليون دولار أي ما يقرب من 16 مليون جنيه مصري بسبب تداعيات جائحة كورونا وبذلك سيحصل الفريق المشاركة في البطولة أو الذي سيحصل على المركز الأخير على مليون دولار .