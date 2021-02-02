شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور عميل مزدوج في لقاء الزمالك و المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى بعد قليل فريق الزمالك مع نظيره غزل المحلة في اطار الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى ، بإستاد المحلة ، وسط مساعى من الفريقين لتحقيق الفوز ، يدخل نادي الزمالك مواجهة اليوم وعينه علي نقاط المباراة للاحتفاظ بصدارة الدورى .

ويجسد إمام عاشور لاعب الزمالك ، دور العميل المزدوج في اللقاء، حيث كان لاعبا في صفوف المحلة قبل الانضمام للفريق الأبيض ، في صيف 2019 ، لتكون مباراة اليوم هي الأولى له امام فريقه السابق

شارك إمام مع الزمالك في الموسم الحالى في 7 مباريات ، سجل خلالها 3 اهداف ، من اصل 25 مباراة ، أحرز خلالها 5 اهداف نذ انضمامه من الفريق المحلاوى.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بنفس تشكيل مباراة مصر المقاصة التي أقيمت في الجولة الـ 10 من الدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بأربعة اهداف مقابل هدف ، حيث سيعتمد باتشيكو علي يوسف أوباما مهاجم وهمي ، علي ان يشارك فرجاني ساسي في المركز رقم 10 ، ويبقي امام عاشور وطارق حامد في مركزي الوسط المدافع.

وسيبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد

الهجوم : فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي - يوسف أوبام