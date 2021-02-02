شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكما لمباراة صن داونز والهلال السودانى بدورى أبطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" ، المونديالي جهاد جريشة حكما لمباراة صن داونز الجنوب افريقى والهلال السودانى بالجولة الأولي بدوري المجموعات بدوري أبطال افريقيا ، والتى ستقام يوم 13 فبراير الجارى بجنوب افريقيا، ويعاون جريشة باللقاء كل من محمود ابو الرجال مساعد اول وأحمد حسام طه مساعد ثاني ومحمد عادل حكم رابع.

وأدار جهاد جريشة مؤخرا مباراة الأهلى وبيراميدز بالدورى المصرى والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وكشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم الدولى جهاد جريشة استعان بتقنية الفيديو خلال اللقاء ولم يتجاهلها كما يردد البعض.

وأوضح مسئولو اللجنة أن الحكم الدولى تواصل عبر السماعة مع حكم الفيديو طارق مجدى الذى أكد له صحة قراراته فى لعبتى والتر بواليا ومحمد شريف لاعبا الأهلى، بجانب أيضا لعبة تراورى لاعب بيراميدز بعد تدخل أيمن أشرف مدافع الأهلى معه ومطالبة البعض بركلة جزاء لبيراميدز، لكن حكم الفيديو أخطر جريشة بأن قراراته سليمة دون الحاجة إلى التأكد بنفسه والتوجه لشاشة الفيديو بالملعب.