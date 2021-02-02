شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه الزمالك بفؤاد وأباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى.

وجاء تشكيل المحلة كالتالي : عمرو شعبان في حراسة المرمس ، امامه الرباعي يحي حامد احمد عيد محمد فتح الله فتحي مبروك اشرف السيد هشام عادل احمد اباظة عبدة يحي خالد رسلان اسلام فؤاد

فيما اعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم امام غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساءا ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى .

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بنفس تشكيل مباراة مصر المقاصة التي أقيمت في الجولة الـ 10 من الدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بأربعة اهداف مقابل هدف ، حيث سيعتمد باتشيكو علي يوسف أوباما مهاجم وهمي ، علي ان يشارك فرجاني ساسي في المركز رقم 10 ، ويبقي امام عاشور وطارق حامد في مركزي الوسط المدافع.

وسيبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد

الهجوم : فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي - يوسف أوباما

ويغيب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك عن مواجهة المحلة بسبب الإصابة حيث يعاني شيكابالا من آلام في الظهر بينما يعاني المثلوثي من إصابة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، كما تأكد غياب الثنائي مروان حمدي القادم من المقاصة وأيمن حفني المنضم في صفقة انتقال حر، وسيف الجزيري القادم من المقاولون لعدم الجاهزية الفنية.

و يدخل نادي الزمالك مواجهة اليوم وعينه علي نقاط المباراة للاحتفاظ بصدارة الدورى ، ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.