شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: مباريات المحلة صعبة علي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم أمام نجم الزمالك الأسبق والمحلل في قناة أون تايم سبورت عن صعوبة مباراة الزمالك وغزل المحلة المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى.

وقال حازم إمام في تصريحات لاون تايم سبورت ان مباريات الزمالك وغزل المحلة التي تقام في مدينة المحلة تتسم بالصعوبة علي الزمالك في ظل مبيت فريق الزمالك في المنصورة ليلة المباراة ، والتوجه مسافة لا تقل زمنيا عن ساعة ونصف يوم المباراة الي ملعب المحلة، مضيفا ان مباريات الزمالك والمحلة تشهد دائما حضور جماهيري مكثف من جانب جمهور الزمالك وهو ما كان يساهم في فوز الفريق الأبيض، الا ان إقامة المباراة بدون جماهير في المحلة سيزيد من صعوبة المباراة علي الزمالك.

واعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم امام غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساءا ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى .

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بنفس تشكيل مباراة مصر المقاصة التي أقيمت في الجولة الـ 10 من الدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بأربعة اهداف مقابل هدف ، حيث سيعتمد باتشيكو علي يوسف أوباما مهاجم وهمي ، علي ان يشارك فرجاني ساسي في المركز رقم 10 ، ويبقي امام عاشور وطارق حامد في مركزي الوسط المدافع.

وسيبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد

الهجوم : فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي - يوسف أوباما

ويغيب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك عن مواجهة المحلة بسبب الإصابة حيث يعاني شيكابالا من آلام في الظهر بينما يعاني المثلوثي من إصابة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، كما تأكد غياب الثنائي مروان حمدي القادم من المقاصة وأيمن حفني المنضم في صفقة انتقال حر، وسيف الجزيري القادم من المقاولون لعدم الجاهزية الفنية.

و يدخل نادي الزمالك مواجهة اليوم وعينه علي نقاط المباراة للاحتفاظ بصدارة الدورى ، ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.