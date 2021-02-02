الامارات | مفاجأة مدوية.. "عموري" إلى الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية.. "عموري" إلى الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر مقرب من اللاعب عمر عبدالرحمن لـ "الإمارات اليوم" أن نادي الشارقة من أقوى الأندية المرشحة للتعاقد مع "عموري" خلال الفترة المقبلة، عقب فسخ عقد اللاعب مع نادي الجزيرة.

وقال المصدر إن ثلاثة أندية ارتبطت أسمائهم بالتعاقد مع أفضل لاعب في قارة آسيا بـ 2016، وهم العين وشباب الأهلي والنصر، مشيراً إلى أن كل من هذه الأندية لها حظوظ متفاوتة في التعاقد مع عمر عبدالرحمن، ولكن برز اسم نادي الشارقة في الساعات الماضية كأقوى المرشحين للتعاقد مع اللاعب الدولي السابق.

وأضاف: "عموري ألمح إلى بعض المقربين أن الانضمام إلى نادي الشارقة يعد خطوة جيدة خصوصاً أن "الملك" يعد من أفضل الأندية في الدولة بالوقت الحالي، ولكن حتى الآن لم يحسم اللاعب وجهته النهائية".

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