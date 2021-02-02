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الامارات | لاعب ليفربول الياباني مينامينو ينتقل إلى ساوثهامبتون

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الياباني مينامينو ينتقل إلى ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن إعارة مهاجمه الياباني تاكومي مينامينو إلى صفوف فريق ساوثهامبتوون حتى نهاية الموسم الجاري. وذكر ليفربول في بيان له في وقت متأخر من أمس، أن اللاعب الدولي الياباني سينتقل إلى ساوثهامبتون عقب توصل الناديين إلى اتفاق بشأنه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

وشارك مينامينو في 31 مباراة وسجل أربعة أهداف مع ليفربول منذ انتقاله إلى ليفربول قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي في يناير من العام الماضي. ويحتل ساوثهامبتون المركز الحادي عشر في ترتيب ، ومن المقرر أن يواجه فريق مانشستر يونايتد اليوم.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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