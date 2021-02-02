شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق بوجبا: مان يونايتد سيجلب الكثير من الأموال في حالة بيعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث ماتياس بوجبا، شقيق بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن مستقبل نجم الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وينتهي عقد مانشستر يونايتد، مع بوجبا، الصيف المقبل، لكن تقارير بريطانية قالت إن النادي فعل بند تمديد العقد لموسم آخر.

وقال ماتياس بوجبا، أثناء حواره مع برنامج «الشيرنجيتو الإسباني» إذا أراد مانشستر يونايتد جني الأموال من وراء بوجبا، فإن عليهم عرضه للبيع هذا الصيف.