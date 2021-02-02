شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يحاصر كورونا بخبراء استشارات طبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بحماية صحة وسلامة أطراف اللعبة، من خلال قرار اللجنة الطبية في الاتحاد على تشكيل مجموعة خبراء استشارية لجائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الطبية اليوم الثلاثاء عبر تقنية فيديو الاتصال.

وتتكون مجموعة الخبراء الاستشارية من مختصين في مجال الأوبئة والصحة العامة، حيث ستقدم النصح والمشورة للاتحاد الآسيوي حول تطورات وضع الجائحة، وتقدم التوصيات من أجل إدارة الوقاية من الإصابة.

وقال الدكتور جورتشاران سينج، رئيس اللجنة الطبية لموقع الاتحاد القاري: «جائحة كورونا كانت أصعب الأزمات في العصر الحديث، ومن الضروري أن نواصل دعم الاتحادات الوطنية وتقديم النصائح والإرشاد لها».وأضاف: «من خلال مجموعة الخبراء الاستشارية، سوف يضمن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق أفضل البروتوكولات الطبية، وكذلك توضيح الأمور وتقديم النصيحة والمساعدة خلال هذه الأوقات».

من جانبه، قدم داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي، الشكر إلى اللجنة على الدعم الذي قدمته من أجل إقامة منافسات دوري أبطال آسيا بنجاح وأمان في الدوحة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا خلال منافسات الشرق.

ووافقت اللجنة كذلك بالإجماع على منح حقوق استضافة النسخة المقبلة من المؤتمر الطبي في الاتحاد الآسيوي 2022 للاتحاد القطري لكرة القدم.