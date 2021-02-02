شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الأربعاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وخالد مصطفى وأحمد صبيحة وأحمد عيد ومحمد دسوقي وأحمد متعب ومحمد مخلوف ومحمد عادل "أمو" وخالد أوتشو ومصطفى شبيطة وصلاح عاشور وعلي محمد وعماد فتحي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وباسم مرسي وعبدالله مجدي وأحمد أمين ومحمود الغزالي وزياد أشرف.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.