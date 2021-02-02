شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موسم مدافع ليفربول بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، غياب أحد اللاعبين البارزين في صفوف الريدز عن الفترة المتبقية من موسم 2020-2021 بسبب إصابة في أربطة الكاحل.

وكان الكاميروني جويل ماتيب، مدافع ليفربول، تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه مع توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "للأسف، اكتشفنا الآن بعد أن شاهد كل المتخصصين إصابة جويل أنه سيغيب لبقية الموسم. لكنه سيكون جاهزًا لفترة إعداد الموسم المقبل"،وأضاف: "ماتيب لعب وهو مصاب وضحى من أجل الفريق، علينا أن نعترف بأنه ربما فعل ذلك. يجب ألا ننسى أنه في شالكه كان يلعب إلى حد كبير طوال الوقت، لم تكن لديه أي مشكلة مع الإصابات"