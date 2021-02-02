شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يرفض عرضًا إماراتيًا لضم رحيمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك مسؤولو نادي الرجاء البيضاوي المغربي باستمرار سفيان رحيمي نجم الفريق، بعد تلقيه أكثر من عرض في الفترة الأخيرة.

وقال مصدر مسؤول داخل الرجاء البيضاوي: «وصل عرض من العين الإماراتي، عن طريق أحد وكلاء اللاعبين تخطى قيمته مليوني دولار».

وأضاف: «كما وصلت عروض من فرق سعودية في السابق للاعب على رأسهم الفتح، لكن الرجاء قرر رسميا أنه لن يبيع رحيمي بالميركاتو الحالي، لأنه يحتاجه برفقة باقي نجومه». وتابع: «العين كان آخر من انضم للفرق المهتمة بضم رحيمي، وموقف الفريق لم يتغير، وهو أن الأولوية لعرض أوروبي، وأن تكون القيمة المالية تليق باللاعب الذي يعد الأفضل بالدوري».