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الرجاء يرفض عرضًا إماراتيًا لضم رحيمي

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك مسؤولو نادي الرجاء البيضاوي المغربي باستمرار سفيان رحيمي نجم الفريق، بعد تلقيه أكثر من عرض في الفترة الأخيرة.
وقال مصدر مسؤول داخل الرجاء البيضاوي: «وصل عرض من العين الإماراتي، عن طريق أحد وكلاء اللاعبين تخطى قيمته مليوني دولار».
وأضاف: «كما وصلت عروض من فرق سعودية في السابق للاعب على رأسهم الفتح، لكن الرجاء قرر رسميا أنه لن يبيع رحيمي بالميركاتو الحالي، لأنه يحتاجه برفقة باقي نجومه». وتابع: «العين كان آخر من انضم للفرق المهتمة بضم رحيمي، وموقف الفريق لم يتغير، وهو أن الأولوية لعرض أوروبي، وأن تكون القيمة المالية تليق باللاعب الذي يعد الأفضل بالدوري».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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