شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يتعافى من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعافى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان زيدان أصيب بكورونا، يوم 23 يناير الماضي، ولم يحضر آخر مباراتين لريال مدريد بالليجا، وترك مهمة قيادة الفريق الملكي لمساعده دافيد بيتوني.

ووفقًا للحساب الرسمي لريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن زيدان تعافى من فيروس كورونا، وحضر مران الفريق صباح اليوم، ويستعد ريال مدريد لمباراة هويسكا، السبت المقبل، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر أتلتيكو ترتيب الليجا برصيد 50 نقطة وله مباراة مؤجلة.