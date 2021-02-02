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مدرب ريال مدريد يتعافى من كورونا

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هبة الله محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، اليوم الثلاثاء لقيادة تدريبات فريقه بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وكان النادي قد أعلن منذ 10 أيام إصابة مدربه الفرنسي بالفيروس عبر بيان رسمي.

ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن زيدان عاد بعدما خضع للعزل وابتعد عن قيادة الفريق لحين تعافيه من الفيروس.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة ويسكا في الجولة الـ22 من .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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