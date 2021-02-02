شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ريال مدريد يتعافى من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، اليوم الثلاثاء لقيادة تدريبات فريقه بعد تعافيه من فيروس كورونا.

وكان النادي قد أعلن منذ 10 أيام إصابة مدربه الفرنسي بالفيروس عبر بيان رسمي.

ونشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن زيدان عاد بعدما خضع للعزل وابتعد عن قيادة الفريق لحين تعافيه من الفيروس.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة ويسكا في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.