شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق مشروع البحث عن وظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب – الإدارة العامة للمشروعات) فعاليات الدورة التدريبية لإعداد ميسرين جدد لمشروع "نادى البحث عن وظيفة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك للميسرين بمحافظات الإسكندرية، القليوبية، القاهرة والجيزة، والتى يتم تنفيذها خلال الفترة من 30 يناير حتى 4 فبراير 2021

يتم مشروع "اندية البحث عن وظيفة" داخل مراكز الشباب في إطار أنشطة مشروع "آفاق" الممول من قِبل المملكة الهولندية، من خلال ميسرين للأندية من العاملين بمديريات الشباب والرياضة.

ويستهدف مساعدة الشباب والفتيات الذين يرغبون في الحصول على وظيفة لائقة، عن طريق التدريب على متطلبات الحصول على فرصة عمل، ومنها كتابة السيرة الذاتية، اجتياز المقابلات الرسمية، التشبيك مع الشركات وكيفية العثور على مصادر الوظائف.

شهد فعاليات الدورة كل من اللواء اسماعيل الفار - وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ونانيس الناقورى مدير عام المشروعات بالوزارة، ومسئولى منظمة العمل الدولية، حيث تم مناقشة المتدربين من الميسرين الجدد وتشجعيهم من خلال التأكيد على أهمية دورهم في مساعدة الشباب على كيفية الحصول على فرصة عمل من خلال اندية البحث عن وظيفة.