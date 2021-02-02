شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: تنفيذ برنامج الرياضة من أجل التنمية لفتيات الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف والوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID عددا من البرامج التي تهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، في عدد من محافظات الصعيد، من خلال برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذى يهتم بتنمية المهارات الحياتية لفتيات محافظات الوجه القبلي.

يأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بمحافظات الصعيد وتنميتها فى كافة المجالات، وذلك وفقاً لإستراتيجية بناء الانسان ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي هذا الصدد اوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ان محافظات الصعيد اصبحت لها الاولوية في تنفيذ وتطوير الانشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة وفقاً لرؤية القيادة السياسية، مؤكداً ان محافظات وجه قبلي سوف تشهد مزيدا من الانشطة خلال المرحلة الراهنة.

وأكد صبحي ان الهدف من التعاون مع مدارس المجتمع هو بناء شراكة جديدة معها لتنفيذ عدد من الانشطة والبرامج في ريف محافظتي قنا واسيوط لبرنامج (الرياضة من اجل التنمية) لتنمية المهارات الحياتية لفتيات الصعيد.

واضاف وزير الرياضة بأنه تم تنفيذ اولى ورش العمل لتدريب ٦٠مدربة من مدارس المجتمع الريفي على أيدي مدربين تم تأهيلهم بالمرحلة الأولى من البرنامج وذلك للوصول الي كل مناطق وقرى محافظات الصعيد، بعد الوصول إلى ٤٠٠٠٠ مستفيدة من محافظتي قنا واسيوط.

وتعتبر مدارس المجتمع نموذجا من المدارس التي أنشئت بغرض الوفاء بحقوق جميع الأطفال فى تعليم جيد، وخاصة الأطفال فى المناطق المحرومة من الخدمات، والذين لم يحالفهم الحظ فى وجود فرص للتعليم وخاصة الفتيات القاطنات فى مناطق ريفية نائية وبعيدة تماما و يصعب الوصول إليها بالخدمة المدرسية التقليدية المكونة من صفوف متعددة.