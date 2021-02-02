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وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة في الطب الرياضي بمدينة نصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم بجولة في الطب الرياضي بمدينة نصر، للوقوف علي اخر المستجدات في عملية التطوير التي تمت في المركز استعدادا لتشغيله واستقبال الرياضيين.

تفقد صبحي عيادات الرمد والتأهيل الطبي والنفسي وعيادات البطانة والقلب بالاضافة الي العيادات الاخري المختلفة، ثم شاهد عرض تصوري للهيكل التنظيمي للطب الرياضي والخطط الموضوعة لتطوير عملية الطب الرياضي في مصر، والأهداف المرجوة منه مع مواكبة احدث الاساليب العلمية في عملية الطب الرياضي للاعبين وان يكون علي الاستعداد لتقديم مختلف الخدمات للرياضيين دائما علي اعلي مستوي.

كما تم استعراض خطة عمل المركز خلال المرحلة الاولي للعمل والتي انطلقت مع بداية شهر فبراير الحالي.

وعلي جانب الجولة، التقي وزير بمنتخب مصر للتجديف، والاجراءات التي يقومون بها من كشف طبي وقياسات.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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