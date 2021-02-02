شكرا لقرائتكم خبر عن حسين وريان بقودان هجوم سيراميكا أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة أسوان في الثانية والنصف عصر اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: خالد صبحي - عبد الله محمود - رجب بكار - وينفول كوبينا

خط الوسط: محمود نبيل - محمد ابراهيم - محمد توني - محمد مسعد

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان

ويجلس إلى مقاعد البدلاء محمود شكري - ضياء قنديل - عاشور الأدهم - صالح جمعة - وليد عبد المنعم - رجب عمران "ريجا" - ماكسويل - ميدو جابر - أحمد غنيم.