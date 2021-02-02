شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يتأهل للدور الـ16 من بطولة تشالنجر للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل محمد صفوت، بطل منتخب مصر للتنس، ولاعب نادي وادي دجلة، للدور الـ16 من بطولة تشالنجر أنطاليا للتنس، والتي تجرى فعاليتها على الملاعب الصلبة في مدينة أنطاليا التركية، في الفترة من 1 إلى 7 من فبراير الجاري.

وقد تأهل صفوت بعد تغلبه على البرتغالي جواو دوميجيش بنتيجة (2-0).

كما قفز نجم منتخب مصر فى التصنيف العالمي 11 مركزًا، ليصل للمرتبة الـ١٤٦ عالميًا، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي للتنس.

ويذكر أن أندية وادي دجلة قد وفرت الدعم للاعب تماشيًا مع خطة وزارة الشباب والرياضة، بدعم الإنجازات الرياضية، ومساندةَ اللاعبين المتميزين من أجل حصد المزيد من الألقاب الدولية.