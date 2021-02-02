شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمر: «الفترة القادمة هنحقق مراكز أفضل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر أحمد الأحمر نجم منتخب مصر في كرة اليد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: «بطولة العالم انتهت لكن فعليًا قربت الناس من كرة اليد تاني، والناس كلها عرفت إن عندنا منتخب محترم وعملنا مركز كويس جدًا، وكان ممكن نعمل الأحسن لولا إرادة الله».

وتابع: «حابب أشكر كل اللاعبين وفخور إني كنت بلعب مع مجموعة رجال ومحاربين وإن شاء الله الفترة القادمة هنحقق مراكز أفضل إن شاء الله».

وكان منتخب مصر قد خرج من بطولة كأس العالم عقب مباراة ملحمية مع منتخب الدنمارك ليفوز الأخير بفرق هدف واحد في ضربات الجزاء، ضمن منافسات دور الثمانية.

ويذكر أن مصر استضافت البطولة شهر يناير الماضي بمشاركة 32 منتخبا من كافة أنحاء العالم.