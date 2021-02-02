شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر للمصارعة النسائية: نحتاج لإعداد خارجي قبل أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد طلبة، مدرب منتخب مصر للمصارعة النسائية ومدرب اللاعبة الأولمبية سمر حمزة، عن غضبه الشديد بسبب إلغاء عدة معسكرات وبطولات للمنتخب في الفترة الأخيرة.

وقال طلبة في تصريحاته للمصري اليوم:"قمنا بعمل معسكرات داخلية، فقد أمضينا أكثر من 6 أشهر في المركز الأوليمبي بالمعادي لاجتياز فترة الإعداد الداخلي على أكمل وجه، ولم نتوقف عن التدريب حتى في ظل جائحة كورونا".

وتابع:"الان حان دور الإعداد الخارجي، فلابد أن تحتك اللاعبة باللاعبين الأجانب وتخوض عدة مباريات لكي نعرف الأخطاء ونحاول تجنبها قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2021".

وأوضح طلبة في حديثه أنه تم إلغاء معسكر المنتخب المصري في بولندا شهر نوفمبر الماضي بسبب تأخر الإجراءات من جانب اللجنة الأوليمبية المصرية -وفقًا لما أقره الاتحاد المصري للمصارعة- وكذلك تم إلغاء السفر إلى بطولة العالم بصربيا، والتي كان من المقرر إقامتها في ديسمبر الماضي، وبطولة فرنسا والتي كان المقرر إقامتها شهر يناير الماضي، بدون إبداء أسباب.

وأكد مدرب المنتخب المصري:"سمر لم تقصر في التدريبات طوال الفترة الماضية، وأنا أيضًا فعلت كل ما بوسعي ولا يتبقى إلا الاحتكاك الخارجي للتعلم من الأخطاء وحصد ميدالية أوليمبية في طوكيو 2021".

وفقًا لخطة الاتحاد المصري للمصارعة تستعد اللاعبة سمر حمزة لخوض البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو2021، والمقرر إقامتها شهر إبريل القادم، والتي كان تم تأجليها من العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان محمد طلبة قد نشر على صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي يقول أنه سيعتذر عن تدريب اللاعبة لعدم توافر الوسائل المساعدة لإعدادها، ولكنه كشف تواصله بعدها مع اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة وأكدوا أنهم سيذللون كل العقبات أمام اللاعبة ويوفرون كل الدعم لها حتى الوصول إلى الميدالية الأوليمبية، وإذا توفرت هذه الظروف للاعبة سيستمر طلبة في تدريبها حتى أولمبياد طوكيو.

وأضاف طلبة:"إيد لوحدها متسقفش محدش بيعمل حاجة لا مسؤول ولا غيره، إلغاء بطولات معسكر بولندا شهر نوفمبر، وبطولة كأس العالم صربيا ديسمبر، وبطولة فرنسا يناير، ومعسكر تركيا يناير، ثم معسكر بولندا، وعاوزين ميدالية لو مجابتش يبقى المدرب فشل، لذا انسحب من تدريب اللاعبة سمر حمزة لعدم وجود أية وسائل مساعدة كي نصل إلى ميدالية أولمبية، وبشهادة الجميع لم تقصر اللاعبة وأنا أيضًا فعلت كل ما بوسعي لرفع مستوى اللاعبة ولا يتبقى إلا الاحتكاك الخارجي، ونشكر كل الأطراف".

محمد طلبة- منتخب مصر للمصارعة