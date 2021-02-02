كلوب: فان دايك يحتاج لمعجزة للعودة الموسم الحالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

كشف يورغن كلوب مدرب فريق ​ليفربول​ الانكليزي، أنّ الدولي الهولندي فيرجيل ​فان دايك​ مدافع الريدز سيغيب الموسم الحالي عن صفوف الفريق، مُشيرًا إلى أنه بحاجة لمعجزة للعودة.



وتعرض النجم الهولندي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام إيفرتون، وأجرى جراحة ناجحة ويواصل الآن عملية تعافيه.

وبحسب التقارير، فان فان دايك قد استعان بـ طبيب بدني خاص، من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب.

وقال كلوب لموقع ناديه:" قيد فان دايك في قائمة دوري الابطال ا؟ لم يُخبرني أحد بذلك".

وأضاف:" لا أعرف من أين تأتي هذه الأشياء، الطبيب لم يقل لي أنّ هُناك فرصة لـ فيرجيل للعب مرة أخرى هذا الموسم".

وأتم قائلًا:" الفرصة معدومة حالياً امام فان دايك للعب الموسم الحالي، وإذا قمنا بإدراجه في قائمة دوري الابطال فذلك فقط سيكون لأننا نأمل أنّ تحدث معجزة".