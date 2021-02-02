سينا: لا يمكنني المشاركة في راسلمانيا 37

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

كشف أسطورة WWE ​جون سينا​ أنه من المستحيل أن يشارك في عرض راسلمانيا 37 بسبب انشغاله بتصوير فيلم في كندا.



وقال سينا: "بالنظر إلى قواعد الحجر الصحي، إذا كنت سأغادر كندا، عند عودتي سأضطر إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين آخرين".

وأضاف: "استنادًا إلى نص القانون في الوقت الحالي، لا توجد طريقة لوجستية يمكنني أن أكون هناك. نصور الآن حتى تموز. من الصعب جدًا قول ذلك لأنني أعلم أنه سيكون مخيبًا للآمال لكثير من الناس، ولكن لا توجد طريقة رياضية يمكن أن أكون بها في راسلمانيا هذا العام".