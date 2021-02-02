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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سينا: لا يمكنني المشاركة في راسلمانيا 37 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021
كشف أسطورة WWE جون سينا أنه من المستحيل أن يشارك في عرض راسلمانيا 37 بسبب انشغاله بتصوير فيلم في كندا.
وقال سينا: "بالنظر إلى قواعد الحجر الصحي، إذا كنت سأغادر كندا، عند عودتي سأضطر إلى الحجر الصحي لمدة أسبوعين آخرين".
وأضاف: "استنادًا إلى نص القانون في الوقت الحالي، لا توجد طريقة لوجستية يمكنني أن أكون هناك. نصور الآن حتى تموز. من الصعب جدًا قول ذلك لأنني أعلم أنه سيكون مخيبًا للآمال لكثير من الناس، ولكن لا توجد طريقة رياضية يمكن أن أكون بها في راسلمانيا هذا العام".