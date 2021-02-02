اصابة فاتي قد تجبره على إعتزال كرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

أثارت صحيفة ماركا الاسبانية قلق جماهير نادي ​برشلونة​، بعدما لفتت إلى أن الاصابة التي يعاني منها النجم الشاب ​أنسو فاتي​، قد تجبره في المستقبل على إعتزال كرة القدم مبكرا.



وأوضحت الصحيفة أن إصابة فاتي في غضروف الركبة وهي من أصعب الإصابات في عالم كرة القدم، وأحيانا تهدد اللاعبين بالاعتزال المبكر.

ويعاني صاحب الـ18 عاما من هذه الإصابة منذ السابع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأجرى عملية جراحية بعدها بيومين، لكن بحسب الصحيفة فإن عملية التعافي لا تسير بالشكل المأمول على حد وصفها.