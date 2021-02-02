بطولة موراي ريفر للتنس: كيريوس الى الدور الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

تأهل الاسترالي نيك ​كيريوس​ الى الدور الثاني في ​بطولة موراي ريفر للتنس​ بعد فوزه على الفرنسي ألكسندر مولر.



ففي ​الدور الاول​ للبطولة، فاز كيريوس على مولر بنتيجة 3-6 و6-4 و7-6.

وتعد هذه البطولة هي إعدادية للاعبين الذين ذهبوا إلى ملبورن للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وسيلعب كيريوس في الدور الثاني من البطولة مع مواطنه هاري بورشر.