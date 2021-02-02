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بطولة موراي ريفر للتنس: كيريوس الى الدور الثاني

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بطولة موراي ريفر للتنس: كيريوس الى الدور الثاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

تأهل الاسترالي نيك ​كيريوس​ الى الدور الثاني في ​بطولة موراي ريفر للتنس​ بعد فوزه على الفرنسي ألكسندر مولر.

ففي ​الدور الاول​ للبطولة، فاز كيريوس على مولر بنتيجة 3-6 و6-4 و7-6.

وتعد هذه البطولة هي إعدادية للاعبين الذين ذهبوا إلى ملبورن للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وسيلعب كيريوس في الدور الثاني من البطولة مع مواطنه هاري بورشر.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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