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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بطولة موراي ريفر للتنس: كيريوس الى الدور الثاني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021
تأهل الاسترالي نيك كيريوس الى الدور الثاني في بطولة موراي ريفر للتنس بعد فوزه على الفرنسي ألكسندر مولر.
ففي الدور الاول للبطولة، فاز كيريوس على مولر بنتيجة 3-6 و6-4 و7-6.
وتعد هذه البطولة هي إعدادية للاعبين الذين ذهبوا إلى ملبورن للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
وسيلعب كيريوس في الدور الثاني من البطولة مع مواطنه هاري بورشر.