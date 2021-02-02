كفيتوفا تتخطى فينوس ويليامز في بطولة Yarra Valley

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

تألقت لاعبة التنس ​بيترا كفيتوفا​ المصنفة الرابعة ضمن منافسات ​بطولة Yarra Valley​ الدولية وذلك عقب تفوقها على منافستها اللاعبة الاميركية المخضرمة ​فينوس ويليامز​ بنتيجة مجموعتين دون مقابل وبواقع 5 - 7 و6 - 7 في وقت ناهز الساعتين، لتكون آخر الواصلات للدور ثمن النهائي وفي وقت مبكّر من هذا اليوم بلغت المصنفة الأولى عالميًا بين لاعبات التنس المحترفات، الاسترالية ​اشلي بارتي​ الدور ذاته بفوزها على اللاعبة ​آنا بوغدان​ بنتيجة 3 - 6 في كلتا المجموعتين في وقت لم يتخط الساعتين.

