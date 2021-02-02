- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كفيتوفا تتخطى فينوس ويليامز في بطولة Yarra Valley والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021
تألقت لاعبة التنس بيترا كفيتوفا المصنفة الرابعة ضمن منافسات بطولة Yarra Valley الدولية وذلك عقب تفوقها على منافستها اللاعبة الاميركية المخضرمة فينوس ويليامز بنتيجة مجموعتين دون مقابل وبواقع 5 - 7 و6 - 7 في وقت ناهز الساعتين، لتكون آخر الواصلات للدور ثمن النهائي وفي وقت مبكّر من هذا اليوم بلغت المصنفة الأولى عالميًا بين لاعبات التنس المحترفات، الاسترالية اشلي بارتي الدور ذاته بفوزها على اللاعبة آنا بوغدان بنتيجة 3 - 6 في كلتا المجموعتين في وقت لم يتخط الساعتين.