ميلان يضم موهبة من هنغاريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

أعلن نادي ​ميلان الإيطالي​ عن ضمّ الظهير الأيسر الهنغاري الشاب ​ميلوش كيركيز​.



وأشار الحساب الرسمي لميلان عبر تويتر: "النادي تعاقد مع الهنغاري ميلوش كيركيز صاحب الـ17 عاما بصفة دائمة من فريق "جيور تورنا أوزتالي، سيبدأ اللاعب مسيرته معنا في فريق الشباب".

وقال دانيال كابوسي، وكيل كيركيز: "قال لنا النادي إنه يمكن اعتبار اللاعب في الفريق الأول، ليصبح احتياطيا لثيو هيرنانديز في مركز الظهير الأيسر".

ويحتل ميلان المركز الأول في الترتيب العام للدوري الايطالي بفارق نقطتين عن الانتر الثاني.