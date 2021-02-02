مدافع اليونايتد ينتقل الى بوكا جونيورز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

رغم انتهاء الميركاتو الشتوي امس، اعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي عبر صفحته الرسمية على تويتر عن انتقال مدافعه ماركوس روخو مدافع الفريق إلى ​بوكا جونيورز​ بالمجان.



صاحب الـ 30 عام سيعود مجدداً الى بلاده عبر بوابة بوكا جونيورز بعد الاتفاق على بنوده الشخصية مع النادي الارجنتيني.

وكان روخو قد انضم الموسم الماضي الى استوديانيتس على سبيل الاعارة، قبل ان يعود الى اليونايتد الموسم الحالي، خاصة انه لعب اخر مباراة مع الشياطين الحمر في تشرين الثاني 2019.

يذكر ان سولسكاير يعتمد في الخط الخلفي للفريق على هاري ماغواير وفيكتور ليندلوف، بالاضافة الى إريك بايلي وتوانزيبي.