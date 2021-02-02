مبابي: أنا سعيد بأن أكون خلف نيمار في الفريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 فبراير 2021

أعرب اللاعب كيليان ​مبابي​ عن سعادته بشغل دور داعم في فريق ​باريس سان جيرمان​، حيث يعتبر زميله ​نيمار​ "مركز المشروع" في بارك دي برينس.



وقال مبابي: "لطالما اعتقدت أن اللاعبين الرائعين خُلقوا ليلعبوا معًا. نيمار هو مركز المشروع وأنا هناك لمساعدته. لأنني عندما وصلت، كنت مجرد شاب كان عليه أن يكسب مكاني. في التسلسل الهرمي، أنا خلفه وكنت حتى خلف إدينسون كافاني في ذلك الوقت".

وأضاف: "لن أنسى كيف ساعدني في البداية. عندما تبلغ من العمر 18 عامًا وتصل إلى غرفة خلع الملابس هذه، لن يكون الأمر سهلاً أبدًا. في هذه الأندية الكبيرة، يعود نجاحك إلى كرة القدم بنسبة 60 في المائة و40 في المائة إلى التأقلم في غرفة الملابس. وهذا لا يمكن نسيانه".

وتابع: "مع نيمار، تعلمت نوعًا جديدًا من كرة القدم. وبفضله تمكنت من إثراء لعبتي لأنه يحب الاعتماد على المهاجمين الآخرين، كما يطلب منك تغيير حركاتك وتنويع لعبتك".