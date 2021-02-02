250 مشاركاً في سباق «ضمان فالكون سيريز» للدراجات



استقطب سباق ضمان فالكون سيريز المجتمعي في جولته الأولى، أكثر من ٢٥٠ مشاركاً ومشاركة، والذي نظمه نادي أبوظبي للدراجات في جزيرة الحديريات، وبمشاركة فريق النادي، وسط أجواء مليئة بالحماس والحيوية، وضم السباق ثلاث فئات هي الصغار المختلط لمسافة ١٦ كلم، والسيدات لمسافة ٥٠ كلم، والرجال لمسافة٥٠ كلم، وأقيم كل سباق على حدة، وخلال فترة زمنية محددة، وسمح للمشاركين باستخدام الدراجات العادية على أن لا تكون مزودة بأي تعديلات إضافية.

وتقام الجولة الثانية لسباق ضمان فالكون سيريز في الأول من مارس المقبل، فيما تستكمل السلسلة بإقامة الجولة الثالثة أول إبريل المقبل.

ويأتي تنظيم السباق ضمن خطط النادي لتنفيذ برنامجه الخاص بالسباقات المجتمعية بالتعاون مع ضمان، الهادف إلى توسيع دائرة مشاركة كافة أطياف المجتمع في فعاليات ركوب الدراجات، ونشر ثقافة ركوب الدراجات في المجتمع، وتشجيع أفراده على أسلوب حياة صحي، وسط بيئة آمنة.

وأشاد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات بالتفاعل الكبير من قبل المشاركين من كل الفئات، وتجاوبهم مع الفعالية، وبالحماس الكبير الذي أبدوه خلال سباقات الفئات الثلاث، مشيراً إلى أن الطقس في أبوظبي هذه الأيام يشجع على الرياضة، لذا فإن ركوب الدراجات يمثل خطوة جيدة لأي فرد، خاصة في جزيرة الحديريات، التي تمتاز بأجواء ساحرة، ومليئة بالحيوية، وتشجع على المشاركة في مثل هذه الفعالية.

وقال: «السباقات المجتمعية لها دورها الكبير في تعزيز الصحة العامة للأفراد والمجتمع، ولها روادها الذين يتابعون برامجها ويحرصون على التواجد فيها، وهذا ما يجعلنا أكثر حرصاً على تنظيمها، وتوفير كل التسهيلات للمشاركين من مناطق جاذبة مليئة بالأجواء المميزة».

من جانب آخر، ينظم اتحاد الإمارات للدراجات، وبالتنسيق مع نادي أبوظبي للدراجات يوم السبت المقبل، سباق الجولة السابعة الدوري في جزيرة الحديريات، في شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين.