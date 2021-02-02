شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصن» يفوز بالجولة الأولى من بطولة أبوظبي لصيد «الكنعد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد «الكنعد» و التي أقيمت على مدار الأيام الأربعة الماضية تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي.

شارك في المنافسات 324 زورقاً هم نخبة الزوارق في الدولة، وحل في المركز الأول فريق الحصن عبر زورق جاسم الحمادي بعد اصطياده أكبر سمكه «كنعد» بلغ وزنها 34,45 كجم، في حين جاء ثانياً حسين أحمد الجسمي بوزن وقدره 29,81 كجم، وثالثاً فريق الطيار عبر زورق علي محمد المنصوري بوزن وقدره 29,20 كجم، وحصل صاحب المركز الأول على 90 نقطة في سباق المنافسة على لقب الموسم، فيما حصل صاحب المركز الثاني على 80 نقطة، و72 نقطة للمركز الثالث، وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في حفل عقد أمس بعد انتهاء المنافسات.

وكانت المنافسة استمرت لمدة ـ96 ساعة بين المشاركين وعددهم 324 حيث تمكن من تسليم الأسماك للمشاركة في التحدي أكثر من 37 متسابقاً في الختام.

وأكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية أن الإقبال الكبير على المشاركة أكبر دليل على نجاح البطولة، كما أنه مؤشر مهم على اتساع قاعدة ممارسي هذه الرياضة التراثية التي تأخذنا في رحلة إلى زمن الأجداد، مضيفاً: «نستهدف من هذه البطولات الحفاظ على الموروث الشعبي المهم لأحد ألوان الصيد التقليدية»، لافتاً إلى أن الجولة الثانية والأخيرة للموسم الحالي ستقام في شهر مارس المقبل والتي ستعلن عن بطل الموسم.

ووجه الرميثي الشكر إلى دلما مارين راعي البطولة الذي حرص على دعم المنافسة في هذا الموسم، كما شكر قوارب المحيط التي قدمت زورقاً لبطل الموسم في بطولة «الكنعد» إضافة إلى شكر الداعم «الإمارات لصيد الأسماك».