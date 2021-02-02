موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف غزل المحلة، نظيره الزمالك، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة منتشيا لفوزه على مصر المقاصة بأربعة أهداف لهدف، في الجوبة الماضية.

ويحتل الزمالك المركز الأول بـ23 نقطة، متفوقا على الأهلي الوصيف بفارق نقطتين، فيما يأتي المحلة في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

تشكيل الزمالك

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة المحلة.

ويغيب عن الزمالك حمزة المثلوثي للإصابة، ومصطفى محمد الذي رحل لجالاطا سراي التركي.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبدالغني، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، فرجاني ساسي

خط الهجوم : بن شرقي

القناة الناقلة

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك والجونة على شاشتها.