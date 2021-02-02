الجونة يسقط أمام الإنتاج الحربي بثلاثية في مباراة الدقائق الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز الإنتاج الحربي على نظيره الجونة، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3-2 في إطار منافسات الجولة الـ 11 بدوري WE المصري.

وفي الدقيقة 36 تمكن اللاعب وهاب آنان من إحراز الهدف الأول لفريق الإنتاج الحربي، ومع بداية الشوط الثاني سجل محمد رجب هدف التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 75 تصدت العارضة لركلة من لاعب الجونة جوزيف جوناثان، كادت تمنح الفريق الفوز ونقاط المباراة الثلاث.

وتمكن اللاعب مامادو نياس من احراز الهدف الثاني لفريق الإنتاج الحربي في الدقيقة 87، لكن تمكن نور السيد من إدراك التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 89.

وعاد اللاعب مامادو نياس ليسجل هدف الفوز لفريق الإنتاج الحربي في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع.

وبتلك النتيجة، رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 8 نقاط، بينما تجمد رصيد الجونة عند 18 نقطة بالمركز الثالث.