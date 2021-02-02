سيراميكا يتعثر أمام أسوان ويفرط في المربع الذهبي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

تعادل فريق سيراميكا كليوباترا أمام نظيره أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ 11 بدوري WE المصري.

وسجل اللاعب محمود شبانة الهدف الأول لفريق أسوان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد ركنية نفذها عمرو الحلواني وحولها شبانة برأسه في شباك حارس مرمى سيراميكا كليوباترا عامر عامر.

وجاء هدف التعادل لفريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 83، بعد تصويبة من محمد إبراهيم لتصطدم في مدافع أسوان محمد جابر ميدو وتسكن الشباك.

وبتلك النتيجة، رفع سيراميكا رصيده إلى 15 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الخامس، بينما وصل أسوان إلى 10 نقاط.