باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل الفريق الذي سيواجه غزل المحلة لحساب الجولة 11 من عمر دوري WE المصري.

وقرر باتشيكو الاعتماد على المغربي أشرف بنشرقي في قيادة الهجوم في هذه المباراة.

فيما قرر المدرب الاحتفاظ بمحمود حمدي الونش على مقاعد البدلاء بعد أن غاب عن المباراة الماضية.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - أحمد فتوح - حازم إمام

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، وأحمد سيد زيزو، ويوسف أوباما

وجاءت قائمة بدلاء الزمالك كالآتي: محمد عواد ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة وإسلام جابر وأحمد عيد وياسين مرعي وأسامة فيصل وسيف جعفر