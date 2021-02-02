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الزمالك يقدم عرضا جديدا لأشيمبونج للتنازل عن شكواه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال مصدر بالزمالك، إن النادي عرض على الغاني بنيامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، حلا وديا للتنازل عن شكواه المقدمة ضد النادي.

وفرضت المحكمة الدولية على الزمالك غرامة بقيمة 1.2 مليون دولار لصالح اشيمبونج في قضية المستحقات المتأخرة الخاصة باللاعب.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الزمالك عرض على اللاعب الحصول على مستحقات موسمه الأخير مقابل التنازل.

وأشار المصدر أن قيمة مستحقاته في الموسم الأخير تبلغ 250 ألف دولار.

وكان روي محامي اشيمبونج، أوضح في تصريحات سابقة، أن المهلة المسموح بها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" انتهت، وهم الآن في انتظار العقوبات التي ستوقع على الزمالك، والتي قد تصل لخصم نقاط، ما لم يتوصلوا لحل ودي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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