أبو مسلم لمصراوي: الدحيل يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

عاد الأهلي من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد غياب 7 نسخ منذ أخر ظهور له في عام 2013 بالمغرب، ليستعد لظهوره الأول أمام الدحيل القطري في المونديال المقام بالدوحة.

ويُعد أحمد أبو مسلم الظهير الأيسر السابق للأهلي أحد الذين شاركوا مع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية في النسخة الأولى للفريق.

وقال أبو مسلم في تصريحات خاصة لمصراوي :"شاركت في أول نسخة عام 2005، ورسالتي للجيل الحالي، أنها فرصة جيدة لكون المباراة الأولى أمام فريق عربي أي كان قوته، عكس النسخ الماضية التي كان خلالها الأهلي يواجه فرق أوروبية أو أمريكا الجنوبية ولم يكن لدينا وقتها أي معرفة به".

وأضاف، أن فريق الدحيل القطري خصم معروف للأهلي ولذلك فهي فرصة لتقدم أداء جيد في أول مباراة وتخطي هذا الدور بسهولة.

وتابع:" يجب على الأهلي احترام الخصم والتركيز بقوة أمامه في المباراة لآن الدحيل يؤدي بشكل جيد وقام بجلب صفقات قوية".

وأوضح، أن مثل هذه المباريات تتسم بالصعوبة، كما أن الدحيل يعرف كل كبيرة وصغيرة عن النادي الأهلي.

وأكمل:" اللعب في قطر وسط الجالية الكبيرة المصرية هناك فرصة جيدة جدًا للأهلي، علي الأقل انك لا تلعب في دولة درجة حرارتها تحت الصفر مثلما واجهنا في اليابان، كنا نلعب تحت الثلوج وتوقيت درجة حرارة مختلفة تماما"

واستطرد:" البطولة وقتها كانت صعبة من ناحية الأجواء كان هناك أيضا فارق توقيت كبير بين اليابان ومصر وكنا نخوض التدريبات فجراً، بخلاف رحلة الطيران طويلة عكس اللعب في قطر".

وأكد أن مواجهة الخميس المقبل صعبة علي الفريقين، فالدحيل لديه اللاعب دودو البرازيلي المميز جدا وأيضا مهدي بن عطية لاعب لديه خبرات كبيرة و أيضا المعز علي.

وانتقل للحديث عن ذكرياته مع كأس العالم للأندية حيث قال:" عمري ما انسى جوزيه عام 2005 حين قال "احنا هنرجع مرة أخرى السنة المقبلة وسنحصل على مركز وفعلا الأهلي عاد لمونديال الأندية وفاز عام 2006 بالمركز الثالث".

وأضاف:" وقتها كنت سافرت فرنسا للاحتراف كما من ضمن ذكرياتي أنني شاركت مع الأهلي لأول مرة في الفريق أمام اتحاد جدة وديا في مصر في مهرجان السياحة والتسوق، وأخر لقاء لي شاركت أيضا مع الأهلي أمام اتحاد جدة في مونديال الأندية في نسخة 2005".