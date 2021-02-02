نوير: نعرف الأهلي.. الأمر لن يكون سهلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال مانويل نوير حارس مرمى نادي بايرن ميونخ الألماني إنه يعلم فريق الأهلي المصري، مضيفًا أن الأمر لن يكون سهلًا.

ويستعد بايرن ميونخ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها في الرابع من شهر فبراير الجاري، على أن يبدأ الفريق البافاري مهتمه يوم 8 من الشهر ذاته ويلتقي مع الفائز من مباراة الأهلي والدحيل القطري.

وخلال تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قال نوير: "سعيد بالمشاركة في مونديال الأندية، سبق وأن حققنا البطولة في 2013، الآن لدينا فرصة أخرى للعب في قطر، نريد الحصول على اللقب السادس بأي ثمن".

وأضاف: "لدينا ذكريات جيدة في 2013، لم تكن المباريات سهلة، الفرق كانت متساوية نسبيًا، كان علينا العمل بكل جهد لتحقيق الفوز خاصة في مباراة النهائي".

وتابع: "لدينا دافع إضافي، نريد تحقيق لقب كأس العالم للأندية، لدينا هدف واضح ونريد تحقيقه".

وبسؤاله عن مواجهة أحد فريقي الأهلي أو الدحيل في نصف النهائي، قال: "في الوقت الحالي تركيزنا مازال منصبًا على بوندسليجا، لكننا سنستعد لتلك المباراة في الوقت المناسب، نعرف الأهلي، لقد فاز بدوري أبطال إفريقيا، لذا لن يكون الأمر سهلاً، ولم يكن الأمر كذلك في 2013".

وعن خوض المباريات على ملاعب كأس العالم 2022، قال: "بلا شك إنها تجربة لكأس العالم، سنتمكن من معرفة الملاعب مسبقا ومشاركة هذه التجربة مع منتخباتنا الوطنية".