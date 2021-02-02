شادي محمد: مروان محسن الأفضل لقيادة هجوم الأهلي أمام الدحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يرى شادي محمد قائد فريق الأهلي السابق، أن مروان محسن هو الأفضل لقيادة هجوم الفريق الأحمر أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية.

وتتواجد بعثة الأهلي في مدينة الدوحة القطرية لمواجهة الدحيل يوم الخميس المقبل على ملعب المدينة التعليمية في ربع نهائي مونديال الأندية.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي اون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال شادي محمد: أرى أن مروان محسن هو المهاجم الأفضل لقيادة هجوم الأهلي أمام الدحيل القطري".

وأضاف: "أنصح مروان بعدم الاستماع للسوشيال ميديا، الإعلام دوره يقتصر فقط على النقد الفني وليس على الأمور الشخصية، مروان تعرض للظلم كثيرًا، وعلى الجميع دعمه".

وعن تشكيله المفضل للمباراة، قال: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ظهير أيمن، بدر بانون وأيمن أشرف قلبي دفاع، وعلي معلول ظهير أيسر، بجانب ثلاثي في خط الوسط مكون من عمرو السولية، حمدي فتحي وأليو ديانج مع منح أحدهم واجبات هجومية، مروان محسن في خط الهجوم بجواره طاهر محمد طاهر ومحمد شريف".

وتابع: "مع الاحتفاظ بأوراق مهمة لاستخدامها على مقاعد البدلاء".

وبسؤاله عن استبعاد حسين الشحات من ترشيحاته، قال: "أحبه كلاعب، قاتل للعب للنادي الأهلي، يعلم جيدًا قيمة المكان الذي يلعب له، باع الدنيا والفلوس، رسالتي له أنت مازلت تحتاج لبذل مجهود أكبر لأن مازال بإمكانك إعطاء المزيد للفريق".

وعن خروج والتر بواليا من حساباته، قال: "لا أتدخل في عمل النادي، ولكن رأيي الشخصي أن استمرار وليد أزارو كان أفضل من التعاقد مع بواليا وأليو بادجي".

وأكمل: "برشلونة يتعاقد مع لاعب أو اثنين أو ثلاثة، هناك أسماء رنانة لا يتعاقد معها الفريق الكتالوني، الأهلي لابد أن يسير على هذا النهج، (مش أي لاعب يدخل الأهلي)".

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع والتر بواليا مهاجم نادي الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بجانب استعادة خدمات الثنائي محمد شريف وصلاح محسن من الإعارة في الصيف.