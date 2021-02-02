الميركاتو | إدارة النصر السعودي ترفض طلب “مختار علي” لهذا السبب

كشفت مصادر مقربة من نادي النصر السعودي أن لاعب الفريق، مختار علي، طلب الخروج لفترة إعارة في أحد الأندية قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي، يوم الأحد المقبل.
وأوضحت بحسب صحيفة “الرياضية” السعودية أن اللاعب طالب بالخروج على سبيل الإعارة بعد أن بات خارج القائمة الأساسية في المباريات الماضية.
وأشارت إلى أن اللاعب يمتلك عرضًا من قبل أحد أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يرغب في الظفر بخدماته الفترة المقبلة، على سبيل الإعارة.
وأضاف المصدر “مختار علي يفضل اللعب أساسيًّا سواء في النصر أو أي نادٍ آخر، لحرصه على الاستمرار مع المنتخبين السعوديين الأولمبي والأول، إلا أن مطالباته قوبلت بالرفض النصراوي لحاجة النادي لخدماته، وتحديدًا في دوري أبطال آسيا التي ستلعب منتصف أبريل المقبل”.
جدير بالذكر أن الفريق النصراوي يتواجد في المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2021، التي تضم السد القطري، والوحدات الأردني، والفائز من العين الإماراتي أو فولاذ الإيراني.
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