أشعل عضو مجلس إدارة الهلال السعودي السابق، عبدالرحمن السماري، حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية، عقب تغريدته التي أشاد بها بفريق النصر، عقب فوزه في السوبر السعودي على الهلال بثلاثية نظيفة، مستغربًا من الإعلاميين الذين يقللون من حجم الإنجاز النصراوي.
وقال السماري من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “لماذا النصر وحده المُشكك في إنجازاته، ولماذا إعلام الغفلة يقولون الهلال ماكان بيومه!”.
وأضاف “لماذا لا يُمدح الفائز؟ لو فاز الهلال قالوا رباعية بموسم واحد سوبر وكأس ودوري وآسيا و و وتفضلوا للعشاء! السوبر وتنهزم بالثلاثة بنجومك صارت بطولة مويه! ووزارة الرياضة ولجانها بْرِمٌ ولاكلمه!”.
وكان النصر قد حقق لقب كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الهلال بثلاثية، وجاءت الأهداف عن طريق بيتروس ماتيوس، عبدالرزاق حمدالله، وسامي النجعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري السعودي | تغريدة غير متوقعة من مسؤول هلالي سابق يمتدح النصر ويطعن في إعلام “الغفلة”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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