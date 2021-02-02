مُحاكمة بيتروس مستمرة بعد إصابة سلمان الفرج في كأس السوبر السعودي

وجه الإعلامي السعودي، محمد الدرع، انتقادات حادة إلى محترف نادي النصر، بيتروس ماتيوس، بعد تسببه في إصابة قائد الهلال والمنتخب السعودي، سلمان الفرج، في مواجهة كأس السوبر السعودي الماضية، التي انتهت لصالح الفريق النصراوي بثلاثية نظيفة.

وقال الدرع من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “الرياضة لا يجب أن تصل إلى درجة تعمد إصابة الخصوم وإيذائهم لأن الرياضة أخلاق”.

وأضاف “أنا هنا لا أتحدث أو أعلق عن بعض اللاعبين الذين حدث منهم موقف أو موقفين، وأجزم أنها لم تكن بعمد مثل بعض الفيديوهات التي وصلتني لعدة لقطات مثل ياسر الشهراني أو مادو مع التعاون أو البليهي”.

وأنهى بقوله “إلى بعض من يستكثر تغريدتي بخصوص لاعب النصر بيتروس والخشونة المتعمدة، التي تكررت منه مع أكثر من لاعب وكذلك كثرة اعتراضه والتمثيل وانشغاله عن المباراة باختلاق المشاكل ومحاولة نرفزة الخصوم وصولًا لتعمد إصابة احد ابرز نجوم منتخبنا.. اترك للجميع الحكم على الفيديو”، واضعًا مع تغريدته مقطع فيديو يوضح تدخلات بيتروس القوية.