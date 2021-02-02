مباراة الهلال والنصر في السوبر السعودي تحقق مشاهدات خيالية

حققت مباراة الهلال والنصر، التي أُقيمت السبت الماضي في كأس السوبر السعودي، مشاهدات ضخمة على قناة الرياضية السعودية على موقع “يوتيوب”، حيث وصلت إلى 3.4 مليون مشاهد في غضون أيام قليلة.

وكان النصر قد حقق لقب كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الهلال بثلاثية، وجاءت الأهداف عن طريق بيتروس ماتيوس، عبدالرزاق حمدالله، وسامي النجعي.

وقال مدير قنوات الرياضية السعودية، غانم القحطاني، من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي تحقق رقم كبير في اليوتيوب وصل إلى 3.4 مليون مشاهد”.

وأضاف القحطاني بأن هذا الرقم هو الأكبر لأي مباراة في السعودية خلال الفترة الماضية، مما يعكس حجم الاهتمام الجماهيري الكبير، خصوصًا أنها جمعت بين القطبين الهلال والنصر.

غانم القحطاني

مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي تحقق رقم كبير في اليوتيوب وصل الى ٣.٤ مليون مشاهد .. اتوقع أنه أكبر رقم لمباراة في السعودية خلال الأعوام الماضية.