موسيماني: فخور بالعمل مع الاهلي المصري، والرئيس محمود الخطيب

عبر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المصري، عن فخره وسعادته الكبيرة بالعمل في النادي المصري، مشيدًا برئيس مجلس إدارته محمود الخطيب.

وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء : “أشعر براحة شديدة في التعامل مع الخطيب، رئيس الأهلي يدعمني بقوة ويساند الفريق بشكل أكثر من ممتاز، ويعمل جاهدًا على حل أي مشكلة تعترض الفريق، وهو أمر يزيد من دوافعنا دائمًا لتحقيق الانتصارات”.

وأضاف موسيماني: “الخطيب لا يتدخل على الاطلاق في الأمور الفنية، ويتعاون معنا بشكل احترافي وبأقصى درجة؛ لتلبية احتياجات الفريق وتقديم كافة سبل الدعم؛ من أجل استكمال مسيرة البطولات”.

وأوضح : “فخور بالعمل مع أسطورة الكرة الإفريقية، وتواجده معنا أكبر داعم لنا في رحلة زيادة حصيلة نادي القرن من البطولات على كافة المستويات”.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري بعد غد الخميس، في البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من الرابع وحتى 11 من فبراير الجاري.