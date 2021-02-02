دوري أبطال أوروبا | لايبزيج يتقدم بطلب رسمي للحكومة الألمانية لمساعدة ليفربول

طالب نادي لايبزيج الألماني السلطات في بلاده بشكل رسمي، بالسماح لفريق ليفربول الإنجليزي بالدخول إلى البلاد، وذلك لخوض المباراة التي تجمع الفريقين يوم 16 فبراير الجاري في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقال تيل مولر المتحدث الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن النادي تقدم بطلب رسمي أمس الإثنين للشرطة الاتحادية منتظرًا الرد على طلبه.

وأغلقت ألمانيا، يوم السبت الماضي، حركة الطيران أمام الركاب القادمين من مناطق تحمل سلالات مختلفة من فيروس كورونا المستجد، ومنها بريطانيا، مالم يكونوا مواطنين ألمان أو أجانب مقيمين بالبلاد، وتستمر تلك الإجراءات حتى يوم 17 من الشهر الجاري.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الداخلية قد ذكرت أمس الإثنين، أنه لن يكون هناك استثناء لأندية كرة القدم من تلك القواعد والإجراءات.

ووفقًا لقواعد دوري أبطال أوروبا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، فإنه يجب على لايبزيج أن يخطر الاتحاد الأوروبي (يويفا) في الثامن من فبراير الجاري، إذا ما كانت المباراة ستقام في ملعبه كما خطط لها يوم 16 من الشهر ذاته.

وإذا لم يحدث ذلك فسيكون على فريق لايبزيج اقتراح ملعب محايد لإقامة المباراة، وقد يكون من الممكن إقامة المباراة في ليفربول على أن يستضيف لايبزيج مباراة الإياب في العاشر من مارس المقبل، وفي حال لم يجد الفريق الألماني حلا سيتم اعتباره خاسرًا بنتيجة