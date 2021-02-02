بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزمالك وغزل المحلة” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 2-2-2021 ضمن الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الزمالك وغزل المحلة” على قناة أون تايم سبورتس 2، وتقام على ملعب غزل المحلة.

ويدير اللقاء الحكم المصري “محمد الحنفي”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

تعد مباراة الزمالك وغزل المحلة من أعرق المواجهات في الدوري المصري، حيث ألتقى الفريقان في 93 مباراة في المسابقة المحلية، انتصر الفارس الأبيض 56 لقاء، مقابل 12 انتصار لزعيم الفلاحين، فيما سيطر التعادل على 25 مناسبة.

ويدخل نادي الزمالك مباراة اليوم بمعنويات عالية بعدما استعاد صدارة جدول ترتيب الدوري بالفوز على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد مع تقديمه اداءً مميزًا أمام الفريق الفيومي، ويطمح جايمي باتشيكو إلى استغلال غياب الاهلي الذي يخوض منافسات كأس العالم للأندية في قطر بتحقيق الانتصار على غزل المحلة اليوم لتوسيع الفارق إلى 5 نقاط.

وجمع نادي الزمالك 23 نقطة من 9 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري المصري، فاز في 7 مناسبات، وتعادل في 2، ولم يتذوق طعم الخسارة بعد، وسجل لاعبوه 16 هدف، واسقبلت شباكه 3 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في المسابقة.

على الجانب الآخر، يقبع المستضيف غزل المحلة في المركز 15 بجدول الترتيب وفي رصيده 8 نقاط، جمعها من 9 مباريات، انتصر في مباراة واحدة وكانت على حساب طلائع الجيش في الجولة الرابعة، وتعادل في 5، وتلقى 3 هزائم.

وفاز الزمالك على غزل المحلة بثنائية نظيفة في اخر لقاء جمعهما في الدوري المصري والذي أقيم على ملعب بتروسبورت يوم 7 مايو 2016، في المقابل كان اخر فوز لزعيم الفلاحين على الأبيض في 25 نوفمبر 2009.

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