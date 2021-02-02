ريال مدريد يُعلن إصابة فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا

أصيب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن النادي الملكي الثلاثاء.

وقال حامل لقب الليجا والرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا (13) في بيان إن بيريز (73 عامًا) “لا يُعاني من أية عوارض”.

ويأتي الاختبار الإيجابي لبيريس بعد أسبوع على إعلان مدرب النادي الملكي نجمه السابق زين الدين زيدان بالفيروس.

ولم تظهر أي أعراض على زيدان وعاد إلى ملعب التدريبات في العاصمة مدريد صباح الثلاثاء بعد فترة من الحجر الصحي.

ويقضي بيريس فترة ولايته الثانية كرئيس لنادي ريال مدريد استهلها في عام 2009، وذلك بعد الفترة الاولى بين عامي 2000 و2006.

وأوضح النادي الملكي في بيانه “ريال مدريد يؤكد أنا رئيسنا فلورنتينو بيريز قدم نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19 يخضع له بصفة منتظمة رغم أنه لا يعاني من أية أعراض”.