بث مباشر | مشاهدة مباراة اسوان وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “اسوان وسيراميكا كليوباترا” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 2-2-2021 ضمن الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “اسوان وسيراميكا كليوباترا” على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “حاتم بطيشة”.

وتقام مواجهة اسوان وسيراميكا كليوباترا على ملعب بتروسبورت، بإدارة من الحكم المصري “محمد عادل”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 14 نقطة، جمعها من 9 مباريات، فاز في 4 مناسبات، وتعادل في 3، وتعرض للخسارة 3 مرات، وسجل لاعبوه 11 هدف، واستقبلت شباكه 9.

ويتطلع سيراميكا كليوباترا إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي لأول مرة في تاريخه بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق انتصارين متتالين على حساب “طلائع الجيش والجونة” على الترتيب، وذلك من أجل الدخول في المربع الذهبي على حساب “بيراميدز” الذي لعب مباراة زائدة، والمصري البورسعيدي الذي سيلعب اليوم أمام “البنك الاهلي”.

وسبق للفريق الصاعد حديثًا تحقيق فوزين متتالين في الجولة الأولى والثانية ولكنه خسر في الثالثة أمام “بيراميدز”.

على الجانب الآخر، تعادل اسوان في اخر 3 مباريات خاضها في الدوري المصري منهم اثنين تحت قيادة المدرب “علاء عبدالعال” الذي يطمح إلى تحقيق الفوز الثالث لفريق زهرة الجنوب في المسابقة هذا الموسم.

ويقبع اسوان في المركز 12 برصيد 9 نقاط، جمعها من 9 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في 3، وتلقى 4 هزائم، وسجل لاعبوه 4 أهداف فقط، واهتزت شباكه 9 مرات.

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