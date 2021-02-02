الامارات | ظروف صحية تمنع كرونسلاف من حضور مؤتمر النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف صحية تمنع كرونسلاف من حضور مؤتمر النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غاب مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، عن المؤتمر الصحافي لمباراة خورفكان في الجولة 15 من دوري الخليج العربي، بسبب تعرضه لوعكه صحية، وذلك بحسب ما أكده المنسق الإعلامي لفريق النصر محمد سرحان، قبل بداية المؤتمر اليوم.

وعوض غياب كرونسلاف، مساعده يوسيب أومرتشين، والذي شدد في المؤتمر على أن العارض الصحي قد يجعل كرونسلاف يغيب أيضا عن المباراة المقبلة، طبقا لنتائج الفحوصات التي يجريها.

وبخصوص المباراة، قال أومرتشين إنه على الرغم من أن النصر مرشح بقوة لتخطي عقبة خورفكان، لكنهم واعون بخطورة الخصم، وما قدمه أمام فريقين كبيرين هما الجزيرة والعين في آخر جولتين. وقال إن الفريق لا يعاني أي إصابات. وأضاف: إذا نظرنا إلى النتائج بالفعل لا تخدمنا ولكن قدمنا عروضا كبيرة، وكنا الطرف الأفضل ينقصنا فقط إنهاء الهجمات أمام المرمى".

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